​Это не мусор, это – артефакты. В «Манеже» открылась contemporary-выставка «Археология будущего»

Сегодня в выставочном зале «Манеж» открылась выставка Recycle Group «Археология будущего» - совместный проект музея-заповедника «Казанский кремль» и галереи «Триумф» (Москва).
Recycle Group - это творческий союз двух краснодарских художников - Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. В экспозицию выставки вошли 30 произведений Recycle Group – скульптуры, инсталляции, созданные из полиуретана, стекловолокна, пластмассы, и графические работы. Андрей Блохин и Георгий Кузнецов размышляют о том, какой след оставит наша эпоха, какие артефакты обнаружат археологи после нас и какое место им уготовано в культурном контексте будущего.
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