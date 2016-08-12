«Я выбираю небо!»: высший пилотаж над Куркачами, выставка беспилотников и награждение ветеранов

16:31, 12.08.2016 82 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории аэродрома Куркачи в Высокогорском районе РТ состоялось открытие авиашоу и авиационного праздника «Я выбираю небо!». Официальный старт событию дали премьер-министр РТ Ильдар Халиков и помощник Президента РФ, председатель Комиссии по вопросам развития авиации общего назначения Игорь Левитин.

Программу праздника составили полеты тяжелой и малой авиации. Свои возможности продемонстрировали вертолеты «Ансат» и Ми-8. Вниманию зрителей были представлены также выступления мотоциклистов-виртуозов и боевого спецназа, парашютистов и творческих коллективов.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    классное авиашоу, дух захватывало
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  • Анонимно 13 авг
    Вот такие мероприятия люблю! Спасибо организаторам!
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  • Анонимно 13 авг
    на 40й фотке такой Брюс Уиллис))
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  • Анонимно 13 авг
    а где фото мото-шоу?
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  • Анонимно 13 авг
    Люди устали от солнца, с зонтами все
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