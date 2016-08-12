«Я выбираю небо!»: высший пилотаж над Куркачами, выставка беспилотников и награждение ветеранов

Сегодня на территории аэродрома Куркачи в Высокогорском районе РТ состоялось открытие авиашоу и авиационного праздника «Я выбираю небо!». Официальный старт событию дали премьер-министр РТ Ильдар Халиков и помощник Президента РФ, председатель Комиссии по вопросам развития авиации общего назначения Игорь Левитин.
Программу праздника составили полеты тяжелой и малой авиации. Свои возможности продемонстрировали вертолеты «Ансат» и Ми-8. Вниманию зрителей были представлены также выступления мотоциклистов-виртуозов и боевого спецназа, парашютистов и творческих коллективов.
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