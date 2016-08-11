Бои по правилам ТНА: на ринге «Татнефть-арены» определили 6 полуфиналистов

Сегодня в Казани на ринге «Татнефть-арены» определились победители второго этапа 1/4 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок TATNEFT. На боях присутствовал президент РТ Рустам Минниханов. Право на участие в полуфинале оспаривали 12 бойцов из России, Бельгии, Белоруссии.
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