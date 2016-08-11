Фэшн-показы и флешмоб от самых красивых девушек Татарстана: на площадке «Цветущей Казани» прошел День красоты

Сегодня на площадке фестиваля «Цветущая Казань» перед театром кукол «Экият» прошел День красоты, организованный «Мисс Татарстан». В программе мероприятия - фэшн-показы дизайнерских коллекций и коллекций марок детской и подростковой одежды. Зрители увидели выступления победительниц республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан» и воспитанниц студии «Мисс Татарстан». Кроме того, прошел флешмоб от самых красивых девушек республики.