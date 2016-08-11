Фэшн-показы и флешмоб от самых красивых девушек Татарстана: на площадке «Цветущей Казани» прошел День красоты

Сегодня на площадке фестиваля «Цветущая Казань» перед театром кукол «Экият» прошел День красоты, организованный «Мисс Татарстан». В программе мероприятия - фэшн-показы дизайнерских коллекций и коллекций марок детской и подростковой одежды. Зрители увидели выступления победительниц республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан» и воспитанниц студии «Мисс Татарстан». Кроме того, прошел флешмоб от самых красивых девушек республики.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии