​Наказы 20 «единороссам» из komanda.tatar: Рустам Минниханов встретился с кандидатами в депутаты Госдумы РФ

10:30, 11.08.2016 68 11
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочее совещание с кандидатами в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия». 14 кандидатов по списку и шесть одномандатников от «Единой России» идут на выборы единой командой.

По завершении совещания Рустам Минниханов осмотрел машины мобильных общественных приемных и автобус эстафеты «Сильный Татарстан! Единая Россия!», пообщался с агитаторами-добровольцами.

Подробности встречи — в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 11 авг
    а сам репортаж будет?
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  • Анонимно 11 авг
    В Татарстане мода ходить без галстуков? Ни одного галстука не увидел
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    Анонимно 11 авг
    мужчина на 47м фото :-)
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    Анонимно 11 авг
    ахах))
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  • Анонимно 11 авг
    что-то мало агитаторов-добровольцев-то
    Ответить
  • Анонимно 11 авг
    Клуб анонимных депутатов.. )
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  • Анонимно 11 авг
    Голосуем за КПРФ!
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    Анонимно 11 авг
    ну и зря!
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    Анонимно 11 авг
    а зачем?.. )
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  • Анонимно 11 авг
    22 фото - ок) Макс - молодец )
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  • Анонимно 11 авг
    Кто из них Чайка?
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