​Наказы 20 «единороссам» из komanda.tatar: Рустам Минниханов встретился с кандидатами в депутаты Госдумы РФ

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочее совещание с кандидатами в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия». 14 кандидатов по списку и шесть одномандатников от «Единой России» идут на выборы единой командой.



По завершении совещания Рустам Минниханов осмотрел машины мобильных общественных приемных и автобус эстафеты «Сильный Татарстан! Единая Россия!», пообщался с агитаторами-добровольцами.

Подробности встречи — в фоторепортаже «Реального времени».