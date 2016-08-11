​Наказы 20 «единороссам» из komanda.tatar: Рустам Минниханов встретился с кандидатами в депутаты Госдумы РФ

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочее совещание с кандидатами в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия». 14 кандидатов по списку и шесть одномандатников от «Единой России» идут на выборы единой командой.
По завершении совещания Рустам Минниханов осмотрел машины мобильных общественных приемных и автобус эстафеты «Сильный Татарстан! Единая Россия!», пообщался с агитаторами-добровольцами.
Подробности встречи — в фоторепортаже «Реального времени».
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