«Татарстан – Япония»: 38 бизнесменов из Страны восходящего солнца оценили будущее инвестиционного сотрудничества с республикой

15:20, 08.08.2016 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» прошел деловой форум: «Татарстан – Япония: инвестиционное будущее». Форум организован в рамках бизнес миссии представителей 24 ведущих японских компаний в Республику Татарстан. Для делегации запланирована обширная программа, включающая в себя встречу с Президентом Рустамом Минихановым, двусторонние встречи между компаниями республики и профильными министерствами, презентации «ИТ-парка», ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис».

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