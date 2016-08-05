Кремлевская набережная стала «Печатным двором»: 200-рублевки с Казанским кремлем в любых исполнениях и количествах!

22:58, 05.08.2016 26 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на Кремлевской набережной прошел фестиваль "#200Казань". Здесь собрались те, кто хочет поддержать Казанский кремль в борьбе за право стать символом новых банкнот в 200-рублей. Собравшихся развлекали брейкеры и кавээнщики, участники экстрим-шоу и шоу проекта «Голос. Дети».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 авг
    Короче,одни дармоеды собрались...
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