«Аллея проектов» на Всемирном форуме татарской молодежи: «Живое серебро», «Тукаевская весна», многоцелевой giylem и «Җәгърәфия» от лицея №2

Сегодня в ГТРК «Корстон» открылся VII Всемирный форум татарской молодежи. С приветствием к его участникам обратился председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В форуме принимают участие более 900 представителей татарской молодежи из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, 60 регионов Российской Федерации и районов республики. На форуме обсуждаются проблемы развития татарской нации, сохранения традиций, обычаев и роли татарской молодежи в сохранении национальной самобытности.

Мероприятия форума проходят в столице Татарстана с 4 по 7 августа. Сегодня в «Корстоне» развернулась «Аллея проектов» татарских молодежных организаций, в Деревне Универсиады прошли заседания секций в формате проекта «Акылфабрикасы».

Всемирный Форум татарской молодежи был учрежден в 2004 году и проводится один раз в два года.