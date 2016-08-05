«Аллея проектов» на Всемирном форуме татарской молодежи: «Живое серебро», «Тукаевская весна», многоцелевой giylem и «Җәгърәфия» от лицея №2

15:22, 05.08.2016 32 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» открылся VII Всемирный форум татарской молодежи. С приветствием к его участникам обратился председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В форуме принимают участие более 900 представителей татарской молодежи из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, 60 регионов Российской Федерации и районов республики. На форуме обсуждаются проблемы развития татарской нации, сохранения традиций, обычаев и роли татарской молодежи в сохранении национальной самобытности.

Мероприятия форума проходят в столице Татарстана с 4 по 7 августа. Сегодня в «Корстоне» развернулась «Аллея проектов» татарских молодежных организаций, в Деревне Универсиады прошли заседания секций в формате проекта «Акылфабрикасы».

Всемирный Форум татарской молодежи был учрежден в 2004 году и проводится один раз в два года.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 05 авг
    Мало участников для события такого масштаба
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  • Анонимно 05 авг
    Пусть проводят почаще!
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  • Анонимно 05 авг
    национальная самобытность давно потеряна, хранить нечего
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    Анонимно 06 авг
    ну да, век 21 идет как никак. а эти просто под красивым предлогом деньги из государства выпиливают и пиарятся. ведь ни одна их инициатива не может помочь увеличению самобытности, особенно с учетом что они все с айфонами ходят (кстати-новая идея как развести наших старичков на бабки "ТАТФОН", берете китайца, красите в зеленый цвет и нац.песни на рингтон). Самобытность определяется внутри семьи, а все эти форумы и балабольство ни к чему не приводят.
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  • Анонимно 05 авг
    Все счастливые такие)) молодцы, молодежь))
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  • Анонимно 05 авг
    интересно у вас одеваются, что мужчины,что женщины
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  • Анонимно 09 авг
    Тере комеш - это ртуть, а не живое серебро!
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