Батальон голубых беретов на марше: как казанские десантники отметили День ВДВ

Вчера в Казани отметили День Воздушно-десантных войск России. Десантники возложили цветы к Вечному огню в парке Горького, после торжественного построения помянули товарищей на Арском кладбище, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам у здания «Татмедиа». Завершились торжественные мероприятия в парке Победы.

Участниками торжеств стали председатель совета Офицерского собрания РТ Владимир Чайников, замвоенкома РТ Владимир Логачев, председатель Союза десантников России (Казань) Евгений Драгунов, его заместитель Владимир Бердов, президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ Фархат Хуснутдинов, ветеран войны Павел Плетнев, имам-хатыйб мечети им. Юсупова Тимур Ибрагимов, ветеран морской пехоты России, участник событий в Севастополе, настоятель храма Богоявления Господня, иерей Анатолий Григорьев.

Почетная обязанность командовать батальоном десантников была традиционно возложена на сержанта Альберта Мударисова. Отметим, это право перешло к нему по наследству после того, как ушел из жизни его брат - предыдущий бессменный командир Марат Мударисов.