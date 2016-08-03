Ламповый вечер на Груздева: CLEANING DAY, «Общество мертвых слепней», ретро-антураж и чудо-кошка для участников «Том Сойер феста»

09:52, 03.08.2016 22
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Очередная встреча участников фестиваля «Том Сойер фест» не ограничилась покраской очередного старого деревянного дома в центре города, а продолжилась ламповым вечером в компании с москвичом Антоном Мэйком и финном Яакко Блумбергом.

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