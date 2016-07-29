​«Jazz в усадьбе Сандецкого»: палитра эмоций Нино Катамадзе

21:29, 29.07.2016 17 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на X международном фестивале импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого» в парке Музея ИЗО с сольным концертом выступила Нино Катамадзе и группа Insight. На концерте прозвучали хиты с культовых альбомов White, Black, Blue, Red, Green.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 29 июля
    Оперативно, нет слов)))
    Только домой зашел, а репортаж уже готов.
    Народу-тьма. Билеты за 2 тыра. Попали только за счет отказавшихся от брони. И кто смеет сказать, что нищенствует страна)))
    PS Не самое лучшее выступление
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    Анонимно 29 июля
    Да все плохо было! На фото и то лучше выглядит, чем в реале!
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    Анонимно 30 июля
    серьезно? она разве можно плохо выступать?
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    Анонимно 30 июля
    Ой да кто угодно может плохо выступать. И где угодно может быть плохая организация мероприятия. Люди по 2 тыра платили за час (или меньше) так называемого концерта?... В формате опен-эйр. Вы считаете, что это круто? По-моему это плохо. И сама серия этих опен-эйров плохая.. Затхлая и банальная!
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    Анонимно 30 июля
    еще добавлю. Вот есть фестиваль Усадьба джаз. Вот это действительно интересное и грамотно организованное мероприятие, которое в Казани... На уровне чиновников, наверное, приняли паршиво! Я там был, было там холодно странное вообще место предоставили им. Но музыкальный состав был в разы интереснее, чем за любой сезон, да что там, за все сезоны Джаза у усадьбе Сандецкого.
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    Анонимно 30 июля
    Согласнен! Верните Усадьбу Джаз в Казааань!!!
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  • Анонимно 30 июля
    Очень хорошо! Нино катамадзе как всегда на высоте! Голос волшебный!энергетика! Те, кто сидел в партере, в полной мере ощутили это великолепие. Выступление недолгое, но добротно отработанное. Придраться не к чему.
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    Анонимно 30 июля
    Ну вот именно, что недолгое.
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    Анонимно 30 июля
    Да тетка с базара.. Ну или тамада с заштатной свадьбы..
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  • Анонимно 30 июля
    классная такая, жаль, не смогли пойти
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