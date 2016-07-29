​«Jazz в усадьбе Сандецкого»: палитра эмоций Нино Катамадзе

Сегодня на X международном фестивале импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого» в парке Музея ИЗО с сольным концертом выступила Нино Катамадзе и группа Insight. На концерте прозвучали хиты с культовых альбомов White, Black, Blue, Red, Green.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Только домой зашел, а репортаж уже готов.
Народу-тьма. Билеты за 2 тыра. Попали только за счет отказавшихся от брони. И кто смеет сказать, что нищенствует страна)))
PS Не самое лучшее выступление