Готовность на 70%: строительство ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 вышло на финишную прямую

10:00, 30.07.2016 12 7
С ходом работ по модернизации ознакомились представители американской компании General Electric в рамках рабочего визита в Казань Контракт на модернизацию Казанской ТЭЦ-3 на базе единственной в России ГТУ между предприятием и GE был подписан в 2014 году Модернизация ТЭЦ-3 позволит снизить дефицит электрической мощности в Казанском энергорайоне Проект в миниатюре Делегация GE знакомится с ходом работ Строящийся главный корпус ГТУ Работы по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИП и А) ГТУ Работы на комплексном воздухо- очистительном устройстве (КВОУ) ГТУ Обшивка сэндвич-панелями здания дожимной компрессорной станции Вид на КВОУ Монтаж лесов на котле-утилизаторе Монтаж каркаса котельного отделения
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  • С ходом работ по модернизации ознакомились представители американской компании General Electric в рамках рабочего визита в Казань
    Максим Платонов
  • Контракт на модернизацию Казанской ТЭЦ-3 на базе единственной в России ГТУ между предприятием и GE был подписан в 2014 году
    Максим Платонов
  • Модернизация ТЭЦ-3 позволит снизить дефицит электрической мощности в Казанском энергорайоне
    Максим Платонов
  • Проект в миниатюре
    Максим Платонов
  • Делегация GE знакомится с ходом работ
    Максим Платонов
  • Строящийся главный корпус ГТУ
    Максим Платонов
  • Работы по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИП и А) ГТУ
    Максим Платонов
  • Работы на комплексном воздухо- очистительном устройстве (КВОУ) ГТУ
    Максим Платонов
  • Обшивка сэндвич-панелями здания дожимной компрессорной станции
    Максим Платонов
  • Вид на КВОУ
    Максим Платонов
  • Монтаж лесов на котле-утилизаторе
    Максим Платонов
  • Монтаж каркаса котельного отделения
    Максим Платонов

«Реальное время» продолжает знакомить со строительством масштабной энергостройки республики – возведением нового энергоблока ГТУ на филиале ОАО «ТГК-16» -Казанской ТЭЦ-3. С тем, как начиналась стройка, осуществлялась доставка основного оборудования в Казань, протекали инженерные и строительно-монтажные работы можно было ознакомиться в предыдущих фоторепортажах. На сегодняшний день процесс строительства завершен на 70%. Проведение пусконаладочных работ запланировано на вторую половину 2016 года, ввод объекта в эксплуатацию - на I квартал 2017-го.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 31 июля
    правда, успеют до конца года всё сделать, и в начале следующего - ввести в эксплуатацию?
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    Анонимно 01 авг
    конечно, успеют
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  • Анонимно 31 июля
    Круть, хотя видно, что работы много еще
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  • Анонимно 31 июля
    надолго из General Electric приезжали?
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  • Анонимно 31 июля
    отличная новость
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  • Анонимно 31 июля
    уже осень почти, а всего 70%..
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  • Анонимно 31 июля
    Интересно как обстоят дела со строительством ПГУ на ТЭЦ-1.
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