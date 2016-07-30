Готовность на 70%: строительство ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 вышло на финишную прямую

«Реальное время» продолжает знакомить со строительством масштабной энергостройки республики – возведением нового энергоблока ГТУ на филиале ОАО «ТГК-16» -Казанской ТЭЦ-3. С тем, как начиналась стройка, осуществлялась доставка основного оборудования в Казань, протекали инженерные и строительно-монтажные работы можно было ознакомиться в предыдущих фоторепортажах. На сегодняшний день процесс строительства завершен на 70%. Проведение пусконаладочных работ запланировано на вторую половину 2016 года, ввод объекта в эксплуатацию - на I квартал 2017-го.
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