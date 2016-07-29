И на мусоре растут деревья: как «фронтовики» и экологи возле Казанского строительного колледжа нарушения искали

15:26, 29.07.2016 27 5
1/27
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня представители регионального штаба Общероссийского народного фронта вместе со специалистами министерства экологии и природных ресурсов Татарстана отправились проверить обращение граждан о незаконной засыпке строительным мусором земельного участка на территории Казанского строительного колледжа.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 30 июля
    ну и где мусор? песок только вижу
    Ответить
  • Анонимно 30 июля
    Чисто же
    Ответить
  • Анонимно 30 июля
    прибрали наверное быстренько, только пара досок осталась, либо мусор под грудами этого песка
    Ответить
  • Анонимно 30 июля
    кирпичи уже приспособили, молодцы)
    Ответить
  • Анонимно 30 июля
    зачем эти кучи песочные? можно распределить их ровненько или отдать нуждающимся, а так некрасиво
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи