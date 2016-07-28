«КАМАЗы» вновь вышли на KAZANRING: тест-драйв новой самосвальной техники

Сегодня на автодроме Kazanring в Казани прошел тест-драйв самосвальной техники из новой линейки «КАМАЗ», в котором приняли участие седельный тягач «КАМАЗ-65806» с самосвальным полуприцепом «НЕФАЗ», самосвал «КАМАЗ-65201 люкс», самосвал «КАМАЗ-6520 люкс». Желающие смогли проехать за рулем новых «КАМАЗов» и получить консультации специалистов.

Одна из новинок компании, трехосный седельный тягач «КАМАЗ-65806» с полуприцепом-самосвалом предназначен для перевозки различных сыпучих, строительных и промышленных грузов. Две другие модели, самосвалы КАМАЗ-6520 и -65201, получившие признание потребителей благодаря надежности и неприхотливости в эксплуатации, были представлены в люксовой комплектации.