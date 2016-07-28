«КАМАЗы» вновь вышли на KAZANRING: тест-драйв новой самосвальной техники

15:34, 28.07.2016 45 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на автодроме Kazanring в Казани прошел тест-драйв самосвальной техники из новой линейки «КАМАЗ», в котором приняли участие седельный тягач «КАМАЗ-65806» с самосвальным полуприцепом «НЕФАЗ», самосвал «КАМАЗ-65201 люкс», самосвал «КАМАЗ-6520 люкс». Желающие смогли проехать за рулем новых «КАМАЗов» и получить консультации специалистов.

Одна из новинок компании, трехосный седельный тягач «КАМАЗ-65806» с полуприцепом-самосвалом предназначен для перевозки различных сыпучих, строительных и промышленных грузов. Две другие модели, самосвалы КАМАЗ-6520 и -65201, получившие признание потребителей благодаря надежности и неприхотливости в эксплуатации, были представлены в люксовой комплектации.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 29 июля
    на последней фотке чувак держит головой ворота?
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  • Анонимно 29 июля
    Красавцы какие! И со всех ракурсов сняты красиво)
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  • Анонимно 29 июля
    6520 лучший
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  • Анонимно 29 июля
    аж отражают как зеркало, такие новенькие и блестящие)
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  • Анонимно 29 июля
    фото супер
    Ответить
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