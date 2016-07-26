Митинг у Татарской филармонии: «Мне отсюда виднее»?

21:19, 26.07.2016 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани сегодня прошел митинг против так называемого «пакета Яровой», который вводит ряд ограничений для религиозной деятельности и значительно усложняет жизнь мобильным и интернет-операторам. Участники акции собрались в сквере у Татарской филармонии. Одним из организаторов выступило местное отделение партии «Яблоко».

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