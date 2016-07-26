​«Насыйп замана»: в мечети Кул Шариф вспоминают путь служения Ахмадзакия Сафиуллина

Сегодня в Казанском кремле открылась выставка, посвященная татарскому богослову XX века Ахмадзакию хазрату Сафиуллину. Несмотря на жесткие ограничения советского времени его глубокие знания были востребованы не только среди ровесников, но и среди молодых татар, решившихся в 1960-70-е годы на обучение в Бухарском медресе. Посетители увидят книги из личной библиотеки хазрата, его записи, личные вещи и фотографии, которые передают дух времени, в котором он жил.



Среди знаменитых учеников Ахмадзакия Сафиуллина Талгат Таджутдин - председатель Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий России; Гусман Исхаков – муфтий Татарстана, Равиль Гайнутдин - председатель союза муфтиев России.