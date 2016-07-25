​Круговая оборона: очередной этап борьбы за овраг между улицами Новаторов – Галеева

13:27, 25.07.2016 25 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня у стройки в овраге между улицами Новаторов и Галеева разгорелся очередной этап борьбы за так называемую рекреационную зону. Речь идет о строительстве жилого комплекса в овраге, на укрепление которого в 2014 году мэрия города выделила 86 млн рублей.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 июля
    Фото 12 - экскаватор без госномера. Как понимать?...
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  • Анонимно 25 июля
    Вгтрк и реальное время обратили внимание из сми вообще.
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  • Анонимно 28 июля
    Законопослушные строители, озабоченные бедственным положением жителей прилегающих к объекту строительства домов, желают в бить 2000 свай в овраг и воздвигнуть четыре двадцатиэтажных дома, где детские площадки будут размером с четыре песочницы и жильцы которых сами будут не рады, простаивая в полукилометровой пробке за рулем, чтобы просто выехать на Ершова. Но город обещает построить дорогу! Да, конечно, — обещать, не значит жениться! И совсем за кадром остаётся вопрос, а выстоят ли дома как прилегающие, так и предполагаемые? А до этого хорошо бы всем понять, что важно сохранение социального баланса или быстрый заработок? На примере жителей поселка Салмачи можно быть уверенным только в том, что город много что разрешает, но за последствия ответственности не несёт. Так что думайте сами! И да, как показывает практика, не всё, что делает город обязательно законно.
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