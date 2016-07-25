​Круговая оборона: очередной этап борьбы за овраг между улицами Новаторов – Галеева

Сегодня у стройки в овраге между улицами Новаторов и Галеева разгорелся очередной этап борьбы за так называемую рекреационную зону. Речь идет о строительстве жилого комплекса в овраге, на укрепление которого в 2014 году мэрия города выделила 86 млн рублей.

