Миллиард мединструментов и новое производство: как Рустам Минниханов КМИЗ с юбилеем поздравлял

12:51, 22.07.2016 48 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Казанский медико-инструментальный завод отмечает 85-летие. В торжестве приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр здравоохранения РТ Адель Вафин и др.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 23 июля
    красиво поздравлял
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    Анонимно 23 июля
    только так :)
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  • Анонимно 23 июля
    С юбилеем!
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  • Анонимно 23 июля
    Здорово, что президент и мэр всегда стараются принять участие в таких мероприятиях, для нас это очень важно и приятнр, прямо мотивация! всем спасибо!
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  • Анонимно 23 июля
    Хорошие фотки
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    Анонимно 24 июля
    Лучшие
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