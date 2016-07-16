«Фабрика предпринимательства-2016»: корпорация umbrella, #ЯгодаСаба и «деревянный Вавилон»

16:19, 16.07.2016 47
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошел уже пятый сезон образовательного проекта для начинающих бизнесменов «Фабрика предпринимательства». С проектами молодых предпринимателей ознакомились министр экономики РТ Артем Здунов, помощник президента РТ Наталия Фишман, бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ Дилюс Шавалиев и другие. Ро итогам конкурса победителей оказалось двое: в Закамской зоне – это альметьевская команда «Миллениум», в Казани – команда «Карне».

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