Сеанс психоанализа от Станислава Белковского: европейский Татарстан, гороскоп для Путина и перемирие с Турцией

Известный российский публицист и политолог Станислав Белковский прочитал для казанцев лекцию на тему «Азия против Европы. Татарстан и демократия». Как выяснилось на встрече, бывший кремлевский политтехнолог видит в Татарстане силу сбросить с России последствия татаро-монгольского ига и пойти по единственному развивающемуся направлению — по стопам Европы. Также он приемником Путина видит исключительно Медведева, а сближение с Турцией, считает, случилось из скандала на похоронах Мухаммада Али.