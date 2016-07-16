Сеанс психоанализа от Станислава Белковского: европейский Татарстан, гороскоп для Путина и перемирие с Турцией

10:53, 16.07.2016 18
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Известный российский публицист и политолог Станислав Белковский прочитал для казанцев лекцию на тему «Азия против Европы. Татарстан и демократия». Как выяснилось на встрече, бывший кремлевский политтехнолог видит в Татарстане силу сбросить с России последствия татаро-монгольского ига и пойти по единственному развивающемуся направлению — по стопам Европы. Также он приемником Путина видит исключительно Медведева, а сближение с Турцией, считает, случилось из скандала на похоронах Мухаммада Али.

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