Аркадий Шилклопер& Квартет, или Jazz в усадьбе Сандецкого на валторне и альпийском роге

23:35, 14.07.2016 33 1
1/33
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Второй концерт фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого» прошел сегодня во дворе музея изобразительных искусств РТ. На этот раз перед публикой выступил Аркадий Шилклопер& Квартет.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 июля
    Спасибо фотографу за прекрасные фото замечательных музыкантов!!!:)))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи