«Партийная лига»: «паровозы» праймериз, законодательные метания и коммунистические агитбригады

Сегодня в татарстанской штаб-квартире «Единой России» состоялась медиа-конференция, на которой должны были обсуждаться итоги праймериз. Однако постепенно беседа перешла к разговорам о предстоящих выборах в Думу — единороссы пояснили, зачем понадобилось включать в партийные списки глав регионов. Партия власти уверена, что российская выборная система даже прогрессивней, чем в Европе, а все изобличения в фальсификациях не что иное, как гнусные провокации.