«Газопроводы за черту города!»: жители Салмачей митингуют против сноса своих домов

Сегодня жители казанского поселка Салмачи вышли на митинг в защиту своего жилья. Протестная акция прошла в парке «Крылья советов». Более 300 семей поселка, проживающих по улицам Газовой, Липки и Вениамина Григорьева, обеспокоены тем, что их дома могут попасть под снос по требованию эксплуатирующей организации, как возведенные в зоне нарушения минимально допустимых расстояний от трех магистральных трубопроводов.