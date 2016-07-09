«Газопроводы за черту города!»: жители Салмачей митингуют против сноса своих домов

Сегодня жители казанского поселка Салмачи вышли на митинг в защиту своего жилья. Протестная акция прошла в парке «Крылья советов». Более 300 семей поселка, проживающих по улицам Газовой, Липки и Вениамина Григорьева, обеспокоены тем, что их дома могут попасть под снос по требованию эксплуатирующей организации, как возведенные в зоне нарушения минимально допустимых расстояний от трех магистральных трубопроводов.
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