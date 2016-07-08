Кубок Мира в Казани: гимнастки из России на пьедестале

В Казани стартовал Кубок мира по художественной гимнастике. В столице Татарстана с 8 по 10 июля соревнуются 100 гимнасток из 26 стран мира. Российскую Федерацию на этих соревнованиях представляют Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева и Александра Солдатова.
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