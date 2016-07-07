«Jazz в усадьбе Сандецкого»: латино от «Immigrants»

23:57, 07.07.2016 41 5
1/41
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в парке Государственного музея изобразительных искусств РТ состоялось открытие юбилейного X Международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого». В этом году почетными гостями фестиваля стали певец Мигель и бэнд «Immigrants».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 июля
    вокалисты не понравились, а вот музыканты роскошные!
    Ответить
    Анонимно 08 июля
    Крутые вокалисты же, и Мигель, и девушки, а как танцевали!..
    Ответить
  • Анонимно 08 июля
    Певица афроамериканка классная, Fever она пела, оч понравилось, до мурашек))
    Ответить
  • Анонимно 08 июля
    начало затянули,конечно( и пустое ожидание, и речи долгие
    Ответить
  • Анонимно 08 июля
    для юбилейного феста отличный старт! солисты зажигали, музыканты разжигали, было здорово, не разочаровались что пошли! :)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи