От Москвы до Владивостока через Казанский кремль: 9 с лишним тысяч километров на велосипеде вдоль Транссиба

Сегодня от Спасской башни Казанского кремля стартовал третий этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme.

Гонка претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса как сама протяженная этапная велогонка на планете. Участники проедут более 9,3 тыс. км вдоль Транссибирской магистрали, которой в этом году исполняется 100 лет.

Велогонка проходит в двух категориях – соло и дуо. Для участия в ней заявились десять атлетов (шесть сольных гонщиков и два дуэта) из России, Австрии, Германии, Франции, Бразилии и Таиланда.