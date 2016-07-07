От Москвы до Владивостока через Казанский кремль: 9 с лишним тысяч километров на велосипеде вдоль Транссиба

15:37, 07.07.2016 12 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня от Спасской башни Казанского кремля стартовал третий этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme.

Гонка претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса как сама протяженная этапная велогонка на планете. Участники проедут более 9,3 тыс. км вдоль Транссибирской магистрали, которой в этом году исполняется 100 лет.

Велогонка проходит в двух категориях – соло и дуо. Для участия в ней заявились десять атлетов (шесть сольных гонщиков и два дуэта) из России, Австрии, Германии, Франции, Бразилии и Таиланда.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 июля
    присутствовал там, случайно мимо проходил, видел этих сумасшедших)) круто, молодцы))
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  • Анонимно 08 июля
    Все удачи и ровных дорог! Берегите себя!
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  • Анонимно 08 июля
    это ж сколько дней они будут в пути?
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  • Анонимно 08 июля
    красавцы все
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  • Анонимно 08 июля
    классно, что у нас стартанули, историческое событие)
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