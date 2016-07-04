Львы, жирафы и другие звери: айдентику казанского зооботсада разработает компания «Максат»

Казанская компания «Максат» выиграла конкурс на право разработать логотип и фирменный стиль для казанского зоопарка. Всего в конкурсе участвовало 76 команд, а в финал прошли 14.
В тройке финалистов оказалась Студия Лебедева и Gruppa, которая выиграла конкурс на разработку фирменного стиля для Kazan Expo.
Конкурс на разработку айдентики зоопарка объявили в апреле этого года. По условиям, концепция бренда должна была включать в себя фирменный стиль, шрифты, цвета и предложения по навигации. Также разработчики должны были учесть предыдущий стиль зоопарка.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым