Львы, жирафы и другие звери: айдентику казанского зооботсада разработает компания «Максат»

22:11, 04.07.2016 29
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Казанская компания «Максат» выиграла конкурс на право разработать логотип и фирменный стиль для казанского зоопарка. Всего в конкурсе участвовало 76 команд, а в финал прошли 14.

В тройке финалистов оказалась Студия Лебедева и Gruppa, которая выиграла конкурс на разработку фирменного стиля для Kazan Expo.

Конкурс на разработку айдентики зоопарка объявили в апреле этого года. По условиям, концепция бренда должна была включать в себя фирменный стиль, шрифты, цвета и предложения по навигации. Также разработчики должны были учесть предыдущий стиль зоопарка.

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