На «Территории закона» появились новые лауреаты: в МВД по РТ подвели итоги республиканского конкурса

Сегодня в МВД Татарстана подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Территория закона». Победителей и лауреатов поздравили премьер-министр РТ Ильдар Халиков и министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Конкурс «Территория закона» проводится в республике с 2007 года по инициативе МВД Татарстана и поддержке правительства республики. Его цель – стимулировать глав муниципальных образований, руководителей предприятий и организаций, учебных заведений и граждан, вносящих заметный вклад в обеспечение общественного порядка. В этом году на конкурс было заявлено 138 участников из всех муниципальных образований республики, из них лучшими признаны 35.