На «Территории закона» появились новые лауреаты: в МВД по РТ подвели итоги республиканского конкурса

16:20, 01.07.2016 48 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в МВД Татарстана подвели итоги ежегодного республиканского конкурса «Территория закона». Победителей и лауреатов поздравили премьер-министр РТ Ильдар Халиков и министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Конкурс «Территория закона» проводится в республике с 2007 года по инициативе МВД Татарстана и поддержке правительства республики. Его цель – стимулировать глав муниципальных образований, руководителей предприятий и организаций, учебных заведений и граждан, вносящих заметный вклад в обеспечение общественного порядка. В этом году на конкурс было заявлено 138 участников из всех муниципальных образований республики, из них лучшими признаны 35.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    приличный конкурс, много участников
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  • Анонимно 02 июля
    Все сурьёзные такие
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    Анонимно 02 июля
    так территория закона)))
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  • Анонимно 02 июля
    и я вас поздравляю! Егоров
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  • Анонимно 02 июля
    Люстры крутые, необычные
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