Bentley и Studebaker на «Казанринге»: участники ретро-ралли «Пекин-Париж» прибыли в столицу Татарстана

Больше сотни впечатляющих ретро-автомобилей прибыли сегодня в Казань. В составе участников ретро-ралли "Пекин-Париж" - уникальнейшие экземпляры автомобилей American La France 1915 года (самый «взрослый» автомобиль пелотона), La France Tourer Speedster 1917 года, Bentley 4½ Le Mans 1927 года. Самые «юные» автомобили — Porsche 911 1974 года и Mercedes 1977 года.



Ралли стартовало 12 июня 2016 года в столице Китая. В течение 35 дней любители старинных автомобилей проедут по территории девяти стран. Кроме Поднебесной это Монголия, Россия, Белоруссия, Словакия, Венгрия, Словения, Италия и Франция. Общая протяженность маршрута — 13 695 км.