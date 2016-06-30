Bentley и Studebaker на «Казанринге»: участники ретро-ралли «Пекин-Париж» прибыли в столицу Татарстана

21:24, 30.06.2016 51 12
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Больше сотни впечатляющих ретро-автомобилей прибыли сегодня в Казань. В составе участников ретро-ралли "Пекин-Париж" - уникальнейшие экземпляры автомобилей American La France 1915 года (самый «взрослый» автомобиль пелотона), La France Tourer Speedster 1917 года, Bentley 4½ Le Mans 1927 года. Самые «юные» автомобили — Porsche 911 1974 года и Mercedes 1977 года.

Ралли стартовало 12 июня 2016 года в столице Китая. В течение 35 дней любители старинных автомобилей проедут по территории девяти стран. Кроме Поднебесной это Монголия, Россия, Белоруссия, Словакия, Венгрия, Словения, Италия и Франция. Общая протяженность маршрута — 13 695 км.

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 01 июля
    45-й - очень крутой снимок
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    Анонимно 01 июля
    38,42,51 тоже зачет)
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  • Анонимно 01 июля
    красота какая! раньше красивее были машины
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  • Анонимно 01 июля
    а че все такие грязные? толком непонятно даже, что за машины((
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    Анонимно 01 июля
    Грязные, потому-что из Перми едут. Там дороги не чета казанским.
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  • Анонимно 01 июля
    Как эти колымаги столько проехали? Песок с них уже сыпется
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  • Анонимно 01 июля
    я их вчера в живую видела, завораживающее зрелище :-) Словно в другой реальности побывала))
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  • Анонимно 01 июля
    Сколько они будут в Казани? И где?
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    Анонимно 01 июля
    вчера вечером возле "Кортона" были
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  • Анонимно 01 июля
    ммммммм...красота) фотограф очень крутой, столько жизни в снимках.
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  • Анонимно 01 июля
    Утром смотрел авто у Корстона.
    Дух захватывает!
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  • Анонимно 02 июля
    Гости (участники авторалли) все как один выразили восхищение открытым и комфортным городом, а житель Австралии сравнил Казань даже с Канберрой и сказал, что даже здания похожи... Особо отметили теплое, дружеское отношение казанцев, а молодые механики с интересом сообщили, что девушки здесь очень красивы!
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