Строительство инновационной ГТУ на Казанской ТЭЦ-3: основной рубеж пройден

09:15, 29.06.2016 10
Монтаж ресиверов водорода Площадка трансформаторов Строительство фундамента баков запаса конденсата Фильтры установки очистки конденсата КВОУ ГТУ Эстакада технологических трубопроводов от энергоблока ГТУ Дожимная компрессорная станция Разгрузка кабельных лотков Строительно-монтажные работы во вспомогательном отделении Главный корпус энергоблока ГТУ
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  • Монтаж ресиверов водорода
    Максим Платонов
  • Площадка трансформаторов
    Максим Платонов
  • Строительство фундамента баков запаса конденсата
    Максим Платонов
  • Фильтры установки очистки конденсата
    Максим Платонов
  • КВОУ ГТУ
    Максим Платонов
  • Эстакада технологических трубопроводов от энергоблока ГТУ
    Максим Платонов
  • Дожимная компрессорная станция
    Максим Платонов
  • Разгрузка кабельных лотков
    Максим Платонов
  • Строительно-монтажные работы во вспомогательном отделении
    Максим Платонов
  • Главный корпус энергоблока ГТУ
    Максим Платонов

Масштабная энергостройка республики – возведение нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-3 - продолжает набирать обороты. С тем, как начиналась стройка, велась доставка основного оборудования в Казань, протекали инженерные и строительно-монтажные работы можно было ознакомиться в предыдущих фоторепортажах. На сегодняшний день основной порог в работе пройден: на объекте завершается строительство электротехнического здания, где будет располагаться блочный щит управления, в стадии завершения также строительство главного корпуса и газодожимной компрессорной станции. Активно ведутся отделочные и монтажные работы. О ходе строительства в очередном фоторепортаже «Реального времени».

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