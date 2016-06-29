Строительство инновационной ГТУ на Казанской ТЭЦ-3: основной рубеж пройден

Масштабная энергостройка республики – возведение нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-3 - продолжает набирать обороты. С тем, как начиналась стройка, велась доставка основного оборудования в Казань, протекали инженерные и строительно-монтажные работы можно было ознакомиться в предыдущих фоторепортажах. На сегодняшний день основной порог в работе пройден: на объекте завершается строительство электротехнического здания, где будет располагаться блочный щит управления, в стадии завершения также строительство главного корпуса и газодожимной компрессорной станции. Активно ведутся отделочные и монтажные работы. О ходе строительства в очередном фоторепортаже «Реального времени».
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