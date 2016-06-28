«Наука в летнюю ночь»: вся правда о психологии, «Каникулы Эйнштейна» и числовая «УгОдайка»

Сегодня перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ стартовал фестиваль «Наука в летнюю ночь» – первое мероприятие образовательного цикла «PRO наука в КФУ».
В программе фестиваля - лекции по направлениям: «Филология и культура», «Татаристика», «История и востоковедение», «Психология», дефиле в национальных костюмах, реконструкция средневековых боев, интеллектуальный квест «Каникулы Эйнштейна», интерактивные занятия по психологии, творческие мастер-классы.
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