«Наука в летнюю ночь»: вся правда о психологии, «Каникулы Эйнштейна» и числовая «УгОдайка»

21:30, 28.06.2016 34 7
1/34
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ стартовал фестиваль «Наука в летнюю ночь» – первое мероприятие образовательного цикла «PRO наука в КФУ».

В программе фестиваля - лекции по направлениям: «Филология и культура», «Татаристика», «История и востоковедение», «Психология», дефиле в национальных костюмах, реконструкция средневековых боев, интеллектуальный квест «Каникулы Эйнштейна», интерактивные занятия по психологии, творческие мастер-классы.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    а когда дефиле будет?
    Ответить
    Анонимно 28 июня
    Было уже, судя по фоткам)
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    26-27 фотки ... :)))
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    симпатичные рукодельные куколки)
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    классные костюмы у воинов
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    Гафуров улыбается как ни в чем ни бывало
    Ответить
  • Анонимно 29 июня
    Ночные бдения проводятся на фоне сокращения учебных ставок! Тихий ужас! Пытаются создать впечатление, будто в КФУ интересно работать и учиться. В Институте филологии и межкультурной коммуникации полным ходом идёт оптимизация преподавательского состава, а тут - якобы карнавал, на европейский манер. Приманка для олухов! Страну жалко. И людей, её населяющих. Вечное бесправие...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи