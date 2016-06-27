Споттинг-2016 в МАКе: как наблюдают за «железными птицами»

23:47, 27.06.2016 49 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в международном аэропорту «Казань» прошел споттинг — наблюдение за самолетами при помощи фотосъемки. Любители и профессионалы авиационной фотографии вновь получили возможность запечатлеть взлетающие и заходившие на посадку воздушные суда. Напомним, первый споттинг в МАКе прошел в прошлом году.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    были в прошлом году, в этом как-то пропустили( хорошо хоть вы есть, хоть фотки полистаем
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  • Анонимно 28 июня
    ой не могу))) какую только позу не примут фотографы)))
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    Анонимно 28 июня
    Фотографы - они такие, им все нипочем ради хорошего кадра
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  • Анонимно 28 июня
    Это вы целый день с утра до ночи снимали?
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  • Анонимно 28 июня
    Какая красота! Некоторые кадры просто конфетка!
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  • Анонимно 29 июня
    Ан-124 Красавец!
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