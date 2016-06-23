Вечеринка в DoubleTree by Hilton Kazan: коктейли и закуски под французскую музыку

Сегодня в ресторане KEDR отеля DoubleTree by Hilton Kazan прошла приватная закрытая вечеринка в честь открытие летней террасы. Гости на время мероприятия оказались в уютном французском дворике находясь в самом центре Казани, который пронизан тысячелетней историей. Французские мелодии в исполнении аккордеона задали мероприятию особое настроение. Гостям вечера были предложены коктейли и закуски от шеф-повара ресторана KEDR, приготовленные на открытом огне. Гости вечера смогли не только насладиться выступлениями артистов, но и получили удовольствие от розыгрыша огромного количества призов от партнеров и хозяев вечера. Партнерами мероприятия выступили компании Podium Group, «ТрансТехСервис» и Moët&Chandon.



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