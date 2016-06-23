Вечеринка в DoubleTree by Hilton Kazan: коктейли и закуски под французскую музыку

21:36, 23.06.2016 38 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ресторане KEDR отеля DoubleTree by Hilton Kazan прошла приватная закрытая вечеринка в честь открытие летней террасы. Гости на время мероприятия оказались в уютном французском дворике находясь в самом центре Казани, который пронизан тысячелетней историей. Французские мелодии в исполнении аккордеона задали мероприятию особое настроение. Гостям вечера были предложены коктейли и закуски от шеф-повара ресторана KEDR, приготовленные на открытом огне. Гости вечера смогли не только насладиться выступлениями артистов, но и получили удовольствие от розыгрыша огромного количества призов от партнеров и хозяев вечера. Партнерами мероприятия выступили компании Podium Group, «ТрансТехСервис» и Moët&Chandon.

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 24 июня
    "Французский дворик" это очевидно распечатанные на принтере плакаты "кирпичные" стены, которые натянули бечовками.
    очень мило
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    Анонимно 24 июня
    спасибо мэрии за это. в центре города только фасады красивые, а внутри та еще помойка, смотреть больно...
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    Анонимно 25 июня
    Молодцы ребята хотя бы стараются и выкручиваются как могут, а такие желчеплюи как первфй комментатор сами ничего не делают только остальных критикуют
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  • Анонимно 24 июня
    такие прекрасные мама с дочкой на 14 фотографии))
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  • Анонимно 26 июня
    Приватная вечеринка сильно мешала работе другого приватного банка.
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