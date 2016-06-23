Эти люди могут узнать о нас все: в Казани собрались судмедэксперты из России, Великобритании, Германии

14:29, 23.06.2016 44
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Республиканском клиническом онкологическом диспансере проходит 50-я научно-практическая конференция судебно-медицинских экспертов Республики Татарстан и Приволжско-Уральской ассоциации судмедэкспертов. Специалисты обсуждают особенности проведения экспертиз при ЧС, сопровождающихся многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими. В конференции принимают участие судмедэксперты из России, Великобритании, Германии.

До начала заседания участникам продемонстрировали гордость татарстанских судмедэкспертов - молекулярно-генетическую лабораторию.

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