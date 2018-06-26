ТехноЭкспо. 2018

Выставочный центр «Софит — Экспо», приглашает принять участие в работе 17-й специализированной промышленной выставке оборудования, станков и технологий для машиностроительного комплекса ««ТехноЭкспо. 2018».

Выставка пройдёт в рамках IX Саратовского Индустриального Форума с 26 по 28 июня 2018 года, в Саратове. Организатор выставки — ВЦ «Софит-Экспо» при поддержке министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Промышленный комплекс Саратовской области — один из лидеров экономики Приволжского федерального округа — представлен такими предприятиями как: «АП Завод резервуарных металлоконструкций», «Завод металлоконструкций», «Строймаш», «Саратовский подшипниковый завод», «Саратовский электроприборостроительный завод им. С.Орджоникидзе», «Роберт БОШ Саратов», «Трансмаш», «СМЗ «Элеватормельмаш», «Сарэнергомаш», «Тролза», «Завод «Проммаш», «Тантал», «Саратовский агрегатный завод», «Саратовский трубный завод», НПП «Контакт», ФГУП НПП «Алмаз», ФГУП ПО «КОРПУС», «Саратовгазприборавтоматика», «Завод автономных источников тока», «ЭОКБ «Сигнал», «Газпром трансгаз Саратов», «МРСК Волги» и др. Развитию машиностроительного комплекса, который представлен развитыми приборостроением и электроникой, станкостроением, металлообработкой, машиностроением, отводится большая роль.

Выставка «ТехноЭкспо» — это многоотраслевой выставочный проект, предлагающий уникальные возможности для демонстрации и продвижения новейшего промышленного оборудования и инструмента, технологий по его ремонту и модернизации широкому кругу специалистов.

В 2018 году выставка «ТехноЭкспо» пройдет параллельно с выставками «Нефть.Газ.Хим» в рамках X Саратовского Индустриального Форума. Деловая программа выставки позволит специалистам обсудить и решить актуальные вопросы и проблемы, провести семинары, круглые столы и другие мероприятия. Участие в выставке «ТехноЭкспо»– это уникальная возможность представить продукцию и технологии промышленного производства, установить полезные контакты, найти новые рынки сбыта.