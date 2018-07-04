04 июля 2018

Восточный нефтегазовый форум

Восточный нефтегазовый форум

3-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири», терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса «Звезда», развитие Сахалинского центра газодобычи, создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое другое.

Ключевые темы программы Форума:

  • Стратегии Правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Какие меры по повышению инвестиционной привлекательности региона планируются? Дальневосточные ТОРы
  • Возможности для инвесторов и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона. Какие направления развития сектора обладают наибольшим экспортным потенциалом в странах АТР?
  • Перспективные проекты нефтегазодобычи: Иркутский и Якутский центры газодобычи, Ванкорский нефтегазовый рынок, Чонский проект, Сахалинский центр газодобычи
  • Выход России на газовый рынок Китая: ход реализации проекта «Сила Сибири»
  • Развитие международных транспортных коридоров, как фактор развития сотрудничества со странами АТР
  • Газификация удаленных регионов, как одна из ключевых задач Восточной газовой программы
  • Развитие на Дальнем Востоке газоперерабатывающего и газохимического производства, в том числе мощностей по производству гелия
  • Потенциал и перспективы развития нефтехимического производства в регионе
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