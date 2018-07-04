3-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири», терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса «Звезда», развитие Сахалинского центра газодобычи, создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое другое.
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