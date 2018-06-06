XXVII Международный финансовый конгресс (МФК-2018) состоится 6–8 июня 2018 года в Санкт-Петербурге (Россия).
МФК-2018 – крупнейшее профессиональное мероприятие в области финансов. В рамках Конгресса обсуждаются актуальные проблемы финансовой индустрии, развитие регулирования и надзора на финансовом рынке, денежно-кредитная политика и вопросы развития экономики.
В мероприятиях Конгресса примут участие представители Банка России, органов законодательной и исполнительной власти, зарубежных регуляторов и международных организаций, крупнейших банков и финансовых компаний, профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты.
Оператором Конгресса является Фонд «Росконгресс».
Подробности по ссылке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.