XXVII Международный финансовый конгресс (МФК-2018)

XXVII Международный финансовый конгресс (МФК-2018) состоится 6–8 июня 2018 года в Санкт-Петербурге (Россия).

МФК-2018 – крупнейшее профессиональное мероприятие в области финансов. В рамках Конгресса обсуждаются актуальные проблемы финансовой индустрии, развитие регулирования и надзора на финансовом рынке, денежно-кредитная политика и вопросы развития экономики.

В мероприятиях Конгресса примут участие представители Банка России, органов законодательной и исполнительной власти, зарубежных регуляторов и международных организаций, крупнейших банков и финансовых компаний, профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты.

Оператором Конгресса является Фонд «Росконгресс».

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