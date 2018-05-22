Круглый стол «Потенциал развития и качественного обновления МСП Республики Татарстан»

22 мая 2018г. в большом конференц-зале Торгово-промышленной Палаты РТ состоится Круглый стол «Потенциал развития и качественного обновления МСП Республики Татарстан» по результатам третьего независимого «Мониторинга Делового климата и Деловой активности МСБ в муниципальных районах РТ с 2015г по 2018г».

Организатором мероприятия является Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ, исполнитель проекта — ООО «Маркетинг-сервис Бюро».

По результатам Мониторинга отмечено улучшение делового климата в 17 районах, в 7 — на прежнем уровне, в 21 районе ухудшение. Улучшение Делового Климата связано с наличием Программ развития предпринимательства и работой Советов предпринимателей в каждом конкретном муниципальном образовании. Ухудшение же связано со снижением уровня прозрачности решений, связанных с развитием предпринимательства.

В части Деловой активности отмечен рост числа малых предприятий и сокращение числа средних, однако количество экономически пассивных (приостановивших деятельность компаний) составляет от 45 до 50% от их общего числа. Сальдированный финансовый результат Малых предприятий по данным бухгалтерской отчетности снизился на 10.4 млрд.

Важно отметить, что этот тренд характерен не для всех районом в равной степени. Выявлены районы с наиболее устойчивым и динамичным развитием МСП.

Число предприятий, осуществляющих технологические новации с 2013 по 2016год сократилось с 36 до 33, при этом затраты на технологические новации выросли с 0.69 млрд. руб. до 1.1 млрд руб.

Объем отгрузки инновационных товаров и услуг возрос с 1.6 до 2.1 млрд руб.

Результаты мониторинга представлены в разрезе республики в целом и каждого района в отдельности, что позволяет проводить анализ конкретных ситуаций и в дальнейшем разрабатывать (корректировать) планы развития МСП.

В работе Круглого Стола планируется участие представителей Государственного Совета РТ, Аппарата Президента РТ, представителей профильных министерств и ведомств, администраций МО РТ, общественных объединений предпринимателей, предпринимателей и прессы.