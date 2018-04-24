ITSF XII ЦИФРОВОЙ ФОРУМ

ITSF одно из крупнейших событий в России и Восточной Европе в отрасли информационных технологий и кибербезопасности. Это мероприятие, в котором тематическое содержание и деловые контакты органично совмещены с неформальным общением.



Основная цель форума – формирование дружеской коммуникативной среды для профессионалов обладающих уникальной квалификацией, c большим практическим опытом в области цифровых технологий, компьютерной безопасности, big data.



К участию в форуме приглашаются руководители ИТ и ИБ департаментов, бизнес-подразделений и департаментов АСУ ТП, ведущие специалисты и эксперты, представители крупных предприятий энергетической и нефтеперерабатывающей отрасли, FMCG‑брендов и промышленных корпораций, крупнейших банков и финансово-кредитных организации, производителей ПО и цифрового контента, IT‑компаний и телекоммуникационных операторов, а также государственного сектора.



Подробности на сайте.





