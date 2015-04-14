Дни Швеции в Казани

С 14 по 17 апреля в Татарстане пройдут "Дни Швеции".

Цель проведения "Дней Швеции" – установление деловых контактов между татарстанскими и шведскими компаниями, расширение культурно-образовательного сотрудничества Республики Татарстан и Швеции, знакомство с последними достижениями Швеции в экономике, культуре и искусстве.

Организаторы проекта: Правительство Республики Татарстан, Посольство Швеции в РФ и Шведский Торговый и Инвестиционный Совет Business Sweden.

Для участия в "Днях Швеции" город Казань посетит делегация Швеции во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеции в РФ Вероникой Бард Брингеус. В состав делегации также войдут представители ведущих шведских компаний, таких как Atlas Copco, Astra Zeneca, Volvo Cars, Volvo trucks, Hags, Vireo и др. и деятели культуры и искусства.

В рамках визита планируется встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова со шведской делегацией во главе с Послом, в ходе которой стороны обсудят состояние и перспективы российско-шведского сотрудничества.

Также подготовлена и обширная культурная программа, дающая представление о сегодняшней жизни и тенденциях шведского общества. Культурная программа Дней Швеции начнется 14 апреля. В этот день в 17.00 в НХГ «Хазинэ» в Казанском Кремле откроется фотовыставка «Скрытые пространства». На выставке будут представлены работы Магнуса Петерссона и Юнаса Дама – двух современных шведских фотохудожников, увлеченных морем, памятью и историей.

16 апреля в 15.00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 33) пройдут открытые лекции о Швеции с участием Посла Швеции в РФ Вероники Бард Брингеус, сотрудников Посольства и специалистов из Швеции.

В этот же день в 19.00 в кинотеатре «Мир» (ул. Достоевского, 30) откроется кинофестиваль «Шведская стенка», в рамках которого вниманию публики будут представлены 8 современных шведских художественных фильмов. Фестиваль продлится до 22 апреля.

Также 16 апреля в 20.00 в НКЦ «Казань» (ул. Пушкина, 86) состоится концерт уникальной шведской виолончелистки и певицы Линнеи Ульссон, которая выступит дуэтом с аккомпаниатором Марией Андерссон. Линнея Ульссон снискала международное признание, в том числе благодаря сотрудничеству с Питером Гэбриэлом, с которым она совершает совместные турне.

16 апреля в зале «Пушкин» гостиничного комплекса Korston пройдет семинар SymbioCity, который будет посвящен концепции устойчивого развития городов. Важнейшими приоритетами SymbioCity являются комплексные инфраструктурные решения (умные города), энергосбережение, повышение энергоэффективности, биоэнергетика и управление отходами, строительство дорог, а также инновации в сфере автомобильного транспорта. На семинаре шведские компании, которые давно работают в этих отраслях, поделятся своим опытом и представят свои решения для региона.

В тот же день в помещении Министерства Здравоохранения Республики Татарстан состоится семинар SymbioCare для компаний в сфере здравоохранения, медицинского оборудования, социального обеспечения и фармацевтики. Задача семинара: представить опыт шведских организаций и компаний в сфере развития и повышения эффективности системы здравоохранения на базе платформы SymbioCare, а также обсудить возможности для сотрудничества с органами власти и государственными медицинскими организациями Республики Татарстан.