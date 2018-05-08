Иранский нефтегазовый Саммит "Обмен опытом и технологиями"

Иранский нефтегазовый Саммит пройдет 8 мая 2018 во время проведения крупнейшей иранской выставки 6-9 мая 2018 года — Iran Oil. Petrochemie.

Компании «ЭНСО» и «РусИранЭкспо» организовывают уникальный проект — Иранский нефтегазовый Саммит, посвященный обмену опытом и технологиями между компаниями России, Ирана и стран СНГ.

Нефтегазовый Саммит великолепная площадка для желающих войти на иранский рынок со своими решениями и технологиями. Данное мероприятие позволит российским компаниям заложить фундамент для будущих проектов в Иране, либо расширить, уже имеющиеся контакты и возможности.

Россию и Иран объединяют не только общие границы, но и особые политические отношения по многим вопросам, один из которых — ограничения в виде санкций, наложенных США и Евросоюзом в отношении наших стран.



Для иранских компаний — это возможность получить необходимые решения и технологии, как для добычи и переработки нефти и газа, так и для нефтегазохимии, в которых остро нуждается Иран в силу закрытости рынка по отношению к западным компаниям.

Со стороны Ирана: примут участие NIOC, NIGS, NIDC, PEDEC, RIPI, KalaNaft, MAPNA, IDRO, SIPIEM, APEC, нефтегазодобывающие и нефтесервисные компании, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, заводы химического машиностроения, инжиниринговые и проектные компании, а так же крупные компании, экспортирующие и импортирующие нефтегазовое оборудование, нефтепродукты и вспомогательные материалы.

Со стороны России, стран СНГ и Европы: примут участие ведущие нефтяные компании России, буровые и нефтесервисные компании, энергетические компании, инжиниринговые и проектные компании, а так же компании производители оборудования, товаров и услуг в сфере нефтегазодобычи, нефтепереработке, нефтехимии и торговых операций.

Для участников саммита организуются: