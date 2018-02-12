Семинар-практикум «Проектный менеджмент» от спикера из Японии ДЗЁГАСАКИ Хироси

Только один день в Казани! У вас есть уникальная возможность посетить семинар-практикум от спикера из Японии. На примерах инноваций бизнеса, осуществляемых японскими малыми и средними компаниями, мы изучим способы решения задач, связанных с необходимостью и жизненным циклом проектного менеджмента.

Содержание

Ⅰ. Проектный менеджмент в инновационном бизнесе (2 часа)

Япония известна большим количеством компаний-долгожителей. В области бизнес-инноваций компании должны преодолеть множество проблем, с которыми сталкиваются на первом этапе, и часто их возможности ограничены опытом успеха прежней структуры и существующими методами менеджмента. Следовательно, вся деятельность по планированию и реализации проектов инновации бизнеса не может осуществляться в рамках текущей деятельности, а должна проводиться в форме проекта, для контроля над которым необходимо использовать методы проектного менеджмента. Мы познакомим вас с многочисленными примерами бизнес-инноваций, которые практикуют японские малые и средние компании.

Ⅱ. Теория и практика (3 часа)

Особое внимание мы сосредоточим на управлении содержанием проекта, тайм-менеджменте, управлении затратами, управлении качеством, управлении кадрами, управлении коммуникациями, управлении рисками, интегрированном управлении изменениями:

Важность цикла управления PDCA

Управление мотивацией

Постоянное осуществление кайдзена

Ⅲ. Практический воркшоп (1 час)

Информация о спикере

ДЗЁГАСАКИ Хироси — Кандидат наук (системная информатика)

Апрель 2008г. – получение сертификата Консультанта по вопросам малого и среднего бизнеса;

Март 2017г. – аспирантура Университета Мирай в Хакодатэ

С конца ноября 2017г. – ведущий лектор программы стажировок МИД Японии для 22 российских IT-компаний.

В 2017г. в рамках программы JICA разрабатывал детальный план проекта по развитию системы подготовки профессиональных работников в Южной Африке; являлся руководителем проекта по поддержке заявок на получение субсидий Министерства экономики и промышленности Японии для 15 малых и средних производственных компаний.

Имеет 30-летний опыт работы в IT-сфере:

с 2008 г. — компания IBM

с2011г. – индийскаяIT компанияTata Consultancy Services (TCS) Japan

с 2013г. – ответственный за открытие японских предприятий в рамках проекта оффшоринга британской IT-компании во Вьетнаме.

С октября 2017 г. консультант акционерной компании World business Associates.

Условия и регистрация: https://assotsiatsiya-vypu-events.timepad.ru/event/647360/