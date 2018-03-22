HR-саммит Поволжья 2018

HeadHunter подготовит HR-специалистов Поволжья к изменениям
«Изменения неизбежны!» – под таким девизом пройдет HR-саммит Поволжья от компании HeadHunter 22 и 23 марта в Казани. Рынок труда меняется быстрее, чем мы можем представить. Еще десять лет назад было сложно вообразить, что с набором персонала специалистам будут помогать роботы, производительность сотрудников сможет определить искусственный интеллект, а половина кандидатов запросто найдут работу с телефона.
В третий раз HeadHunter собирает HR-экспертов и руководителей компании со всего Поволжья, чтобы поделиться международным опытом и практическими кейсами российских компаний.
Информацией о том, как развивать бизнес в условиях digital-революции поделится Андрей Облов, директор по электронной коммерции и международному подбору компании HeadHunter (Москва). Кроме этого, из доклада 12 спикеров участники узнают способы управления изменениями, построения HR-стратегии и эффективной команды.
Впервые в Казани в рамках HR-саммит Поволжья пройдет авторский мастер-класс от эксперта в области общего менеджмента и управления человеческим капиталом Елены Витчак (Москва, Барселона). Она погрузит участников в тонкости управления репутацией HR.Подробнее о предстоящем событии и программе мероприятия можно узнать по ссылке.
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