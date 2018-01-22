22 янв. 2018

"Русский дом" в Давосе

В дни проведения ежегодного Всемирного экономического форума (WEF), фонд «Росконгресс» реализует проект «Русский дом».

«Русский дом» — это официальная российская резиденция в Давосе; место встреч лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Основная цель «Русского дома» — продемонстрировать открытость России к диалогу и совместной работе для достижения общего успеха в бизнесе.

Деловая программа проекта доступна по ссылке.

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