II Ежегодный бизнес-форум «Наше дело - отель»

Гостиничный бизнес сейчас развивается очень стремительно. Появляются новые форматы средств размещения, строятся новые отели и загородные клубы, возрастают требования гостей к предоставляемым услугам. Существует множество технологий, позволяющих эффективно работать в высококонкурентной среде, предоставлять «хороший гостиничный продукт», наращивать количество гостей и получать хорошую прибыль! В 2015 году будем говорить именно об этом. Присоединяйтесь!

Программа форума

Тема 1. «Олимпиада вСочи глазами отельера - очевидца. Как готовиться к Чемпионату мира по Футболу 2018 года. Как, используя полученный на Олимпиаде опыт, избежать ошибок ?»

Тема 2. Продажи и маркетинг современной гостиницы и загородного отеля – SoLoMa (Soциальный Lокальный Маркетингориентированный).

Гостиничный бизнес как никто другой чувствует жесткую конкуренцию, и каждый игрок старается найти альтернативные способы продажи своих услуг. В этих условиях возникает необходимость использования нестандартных технологий. Эти простые принципы позволяют конвертировать социальное пространство и расположение в доходную часть и клиентов.

Тема 3. Сеть отелей HELIOPARK Hotels & Resorts. Успешный опыт успешной компании: как сделать Ваш отель/загородный комплекс максимально прибыльным?

Основные эксперты

ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА, Москва, Генеральный директор гостиничной консалтинговой компания Hospitality Income Consulting. Более 15 лет в гостиничном бизнесе. Занимала пост Члена совета директоров АЗИМУТ Сеть Отелей в России и Европе, руководила направлением развития гостиниц в Инвестиционном холдинге «Гледен Инвест», более 3-х лет руководила Департаментом по продажам и маркетинга Дачных отелей Istra и Lada Holiday (Инвестиционная группа «РосЕвроДевелопмент). Елена обладает практическим опытом в развитии отелей разного формата, в том числе участвовала в открытие отелей перед Олимпиадой в Сочи 2014 г. в горной и прибрежной части, например гостиницы Swissotel Sochi Kamelia.

ЕВГЕНИЙ БУГРОВСКИЙ, Москва, Операционный директор компании HELIOPARK Hotels & Resorts. Профессиональная карьера тесно связана с компанией HELIOPARK. В 2005-2007 гг. он работает генеральным директором HELIOPARK Emmaus Club Hotel. В 2007-2008 гг. – региональный директор управляющей компании HELIOPARK Hotel Management. Впоследствии в 2008 году занимается развитием гостиничного направления холдинга AFI Development. C 2009 по 2012 гг. – генеральный директор загородного клуба «Авантель Клаб Истра». В мае 2012 года возвращается в компанию HELIOPARK на должность операционного директора сети, в его обязанности входит контроль за соблюдением стандартов сети и результатами экономической деятельности отелей.

ВЫСТАВК

«Новинки для Гостиничного и Ресторанного Бизнеса» от ведущих Компаний-поставщиков. На Выставке руководители средств размещения познакомятся с достижениями гостиничного и ресторанного рынка, смогут продегустировать экзотические продукты, увидеть оборудование, позволяющее оптимизировать процессы работы и многое, многое другое.

СЕМИНАРЫ

Внимание!

Семинар для руководителей средств размещения

ТЕМА: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ДОХОДНОСТЬЮ ГОСТИНИЦЫ И ЗАГОРОДНОГО ОТЕЛЯ. Современный взгляд на современный отель.

Эксперт: Елена Лысенкова, Генеральный директор гостиничной компании Hospitality Income Consulting.

По традиции на территории бизнес-форума состоится выставка от ведущих компаний-поставщиков. В рамках бизнес-форума всех гостей ожидают конкурсы, сюрпризы и подарки от организаторов и партнеров «Наше дело — Отель».

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Участие в основной программе бизнес-форума «Наше дело — отель» 18 февраля 2015 г. для руководителей БЕСПЛАТНОЕ при наличии персонального именного приглашения.

• Возможно участие 3-х сотрудников из руководящего состава от одного средства размещения (директор, а так же заместитель директора или начальник одной из ключевых служб).

• Персональные приглашения Вы можете получить, заполнив заявку и направив ее в адрес организационного комитета бизнес-форума (в компанию EVENT MAKE).

• Заявки на участие принимаются до 13 февраля 2015 г. включительно. Количество мест ограничено.

• Для иногородних участников — помощь с бронированием гостиницы.

• Внимание! В рамках форума 18 февраля дополнительно состоятся: семинар Елены Лысенковой «Эффективное управление персоналом гостиницы и загородного отеля»