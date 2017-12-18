IX Церемония вручения SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017

IX церемония вручения SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2017 — главной профессиональной премии для лучших представителей частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных отраслей.

Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEAR'S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR'S UK ежегодно проводит в Лондоне.

Голосование проходит в два этапа. Сначала с помощью блиц-опроса избранных экспертов индустрии формируются шорт-листы в каждой категории. Независимый консультант — компания PricewaterhouseCoopers (PwC) — утверждает эти результаты. Затем авторитетное жюри проводит второй этап голосования и тем самым окончательно определяет победителей.

«Думаю, что на премию SPEAR»S Russia в этом году в первую очередь претендуют самые консервативные и надежные банки, а среди инвесткомпаний на главных ролях окажутся те, кто не только не терял денег, но и радовал клиентов хорошими новостями", – заявил издатель SPEAR«S Russia Арман Джилавян.

На почетные звания в разных номинациях выдвинуты видные представители отрасли: Дмитрий Брейтенбихер (старший вице-президент, руководитель направления private banking ВТБ Банка Москвы), Светлана Григорян (управляющий директор компании Friedrich Wilhelm Raiffeisen), Глеб Давидюк (управляющий партнер компании iTech Capital), Станислав Новиков (зампред правления ФГ „БКС“ по розничному бизнесу), Игорь Рябов (глава банка UniCredit Private Banking в России) и другие.

Подробнее о премии можно узнать на официальном сайте: https://awards2017.pbwm.ru/