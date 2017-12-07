VIII Международная конференция "Рынок СУГ России"

VIII Международная конференция «Рынок СУГ России» объединит всех заинтересованных участников рынка сжиженных углеводородных газов: трейдеров, представителей нефтегазовых компаний, производителей оборудования, поставщиков сырья и конечных потребителей.В этом году будет уделено особое внимание вопросу ограничения экспортасжиженных углеводородных газов в Украину иосновным тенденциям на рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ) Беларуси и Казахстана.В фокусе конференции -развитие перевалочных мощностей на Дальнем Востоке и перспективы экспорта СУГ в страны Юго-Восточной Азии. Вместе с тем участникам предстоит обсудить современная роль ФАС в регулировании рынка СУГ, дальнейшее развитие биржевой торговли СУГ, особенности торговой политики ведущих производителей.

Ежегодно в мероприятии принимают участие более 150 делегатов из России, Японии, Германии, Украины, Казахстана и Беларуси.

Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте конференции: http://maxconf.ru/event/70/