Конгресс "Vademecum Medday. Здравые решения для медицинского бизнеса"

Цель конгресса – не только обсудить текущую конъюнктуру рынка медуслуг, но и получить практические инструменты работы в индустрии здравоохранения, сопоставить собственный опыт с международными трендами. На конгрессе впервые в истории индустрии соберутся вместе все участников рынка коммерческой медицины – представители частных клиник, государственных и ведомственных медучреждений, ключевых инвесторов отрасли.

Участники мероприятияузнают о лучших мировых практиках индустрии здравоохранения и о том, как их можно применить в России, получат практические рекомендации по наращиванию пациентской аудитории при снижении операционных расходов, определят возможности привлечения в свои клиники лучших медицинских специалистов и научиться эффективно управлять кадрами, разберутся в многообразии IT-решений для медицинского бизнеса, познакомятся с потенциальными инвесторами, партнерами и клиентами.



Программа мероприятия доступна по ссылке.



