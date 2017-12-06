Профессиональная конференция XIII Russia Risk Conference 2017

Главная цель конференции – представить в рамках одной площадки современные методы, технологии и инновации в области управления рисками, а также дать возможность менеджерам российских компаний ознакомиться с лучшими мировыми практиками.

Конференцию откроет стратегическая сессия, в рамках которой будут рассмотрены ключевые изменения, которые происходят в финансовом секторе, связанные с развитием технологий. Будут обсуждены изменения в банковских бизнес-моделях, конкуренция и встраивание финтех сервисов в банковские бизнес-процессы. Вторая сессия будет посвящена вопросам разработки и практического применения моделей кредитного риска с использованием больших данных и систем искусственного интеллекта. В третьей сессии предполагается обсудить подходы и технологии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. В четвертой сессии будут рассмотрены вопросы построения системы интегрированного риск-менеджмента и соответствия требованиям МСФО 9. Последняя сессия посвящена обсуждению практических приложений блокчейн-технологий в банковском секторе и на финансовом рынке.

Формат конференции, позволит участникам обсудить перспективы изменения банковских стратегий и моделей ведения бизнеса, услышать мнение экспертов о будущих ориентирах банковского регулирования, обсудить актуальные вопросы внедрения МСФО 9 и ВПОДК, быть в курсе новых блокчейн-технологий и возможностей их применения в банках и финансовых организациях и узнать о передовых методах калибровки моделей оценки кредитного риска с применением методов машинного обучения и больших данных.

Всего в мероприятии примет участие свыше 30 спикеров, среди которых представители Банка России, Национального Расчетного Депозитария, НБКИ, эксперты из банковской отрасли — Сбербанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Тинькофф Банк, Банк Открытие, Нордеа Банк, Банк Зенит, эксперты по управлению рисками крупнейших инвестиционных и консалтинговых компаний (в том числе, Ernst & Young), представители FinTech индустрии, IT-компаний и платежных систем.

Основная аудитория: директора по управлению рисками, финансовые директора, руководители департаментов и управлений по анализу и управлению рисками, риск-аналитики, топ-менеджмент компаний, работающих в сфере финансовых услуг, руководители и специалисты финтех компаний.

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