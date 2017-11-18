Отборочный этап первого в России шахматного турнира среди инвесторов и трейдеров

18 ноября 2017 года в Казани состоится отборочный этап первого в России шахматного турнира среди инвесторов и трейдеров. Проведут его инвестиционная компания «Открытие Брокер» совместно с Ассоциацией шахматных федераций. Участники турнира смогут побороться за денежные призы, а лучшие шахматисты сыграют партию с легендами шахматного мира — Анатолием Карповым и Сергеем Карякиным.

Шахматных мероприятий такого высокого уровня, ориентированных на инвесторов, в России еще никогда не проводилось. Принять участие в турнире смогут как клиенты брокерских компаний, так и интересующиеся инвестированием казанцы.

Казань — один из девяти крупнейших городов России, в которых проводятся отборочные туры в рамках шахматного турнира «Открытие Брокер». В каждом туре будут определены три победителя, которым достанутся денежные призы и билеты в Москву на финальный этап турнира, запланированный на 17 декабря 2017 года.

Совокупный призовой фонд соревнования превышает 1 000 000 рублей, который будет распределен среди победителей городских чемпионатов и финалистов турнира. «Несмотря на солидный призовой фонд турнира, уверен, что главным подарком для любителей шахмат станет возможность сыграть с легендарными гроссмейстерами», — говорит директор филиала «Открытие Брокер» в Казани Николай Лаптев.

Для регистрации на турнир необходимо перейти на страницу шахматного турнира.

Победители отборочного тура в Татарстане будут приглашены на финальный этап в Москву. Лучшие шахматисты сразятся за денежные призы и возможность сыграть с Анатолием Карповым и Сергеем Карякиным.





Подробная информация о шахматном турнире, его организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения и форма регистрации размещены на сайте «Открытие Брокер».





